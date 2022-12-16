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19:53, 16 декабря 2022Россия

Россиянам пообещали ухудшение погоды на выходные

Синоптик Вильфанд заявил об ухудшении погоды в европейской части России на выходных

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На выходных в европейскую часть России придут метели и снежные заносы. Об ухудшении погодных условий рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По словам метеоролога, ухудшение погоды принесет небольшой, но активный циклон, который придет в европейскую часть страны из Приазовья.

«В выходные будет наблюдаться осложнение погодных условий практически на всей европейской территории России. В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега», — сказал синоптик.

В Центральном и Приволжском федеральных округах 17 и 18 декабря прогнозируются заметные осадки. Так, в Московской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются метель, порывы ветра до 15 метров в секунду, гололедица и снежные заносы. 18 декабря на юге Приволжского федерального округа может пройти ледяной дождь.

Ранее в Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного значения. По данным региональных властей, снегопадом и ветром повреждены кровли и остекление в 4 населенных пунктах в 14 образовательных учреждениях и 3 многоквартирных домах.

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Никита Абрамов
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