Шанс на пересмотр приговора врачам после смерти впавшего в кому ребенка оценили

Адвокат Карабанов: пересмотреть приговор врачам после смерти в Подмосковье ребенка нельзя

Пересмотр приговора врачам, чья ошибка стала причиной комы ребенка в Подмосковье, после смерти мальчика невозможен, поскольку при вынесении приговора суд уже учел все возможные обстоятельства по делу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Пересмотр приговора невозможен, поскольку он уже вступил в законную силу, — подчеркнул правозащитник. — Суд уже учел все обстоятельства дела. Кроме того, ребенок умер спустя три года, потому восстановить причинно-следственные связи наступления смерти невозможно. Может, мальчик скончался из-за ненадлежащего ухода. А может, организм был уже настолько обессилен, что перестал бороться».

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Солнечногорске умер шестилетний мальчик, который три года пролежал в коме из-за ошибки стоматологов. Ребенок страдал от генетического заболевания — фенилкетонурии.

В 2019 году родители привели сына в частную стоматологическую клинику для лечения зубов. Врачи сделали мальчику анестезию через дыхательные пути, однако превысили допустимую дозировку анестетика. В результате организм малыша перенасытился углекислым газом, и его сердце остановилось. Медикам удалось реанимировать ребенка, но он так и не пришел в сознание.