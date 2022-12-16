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12:56, 16 декабря 2022Россия

В Кремле рассказали о здоровье Путина после прививки от гриппа

Песков сообщил, что со здоровьем Путина после прививки от гриппа все нормально

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что со здоровьем Владимира Путина после прививки от гриппа «все нормально». Его слова приводит ТАСС.

«Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально», — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов насчет опасений, связанных с тем, что запланированный визит в Минск главы государства пройдет через несколько дней после медицинской процедуры.

Варвара Родикова
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