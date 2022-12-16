Набиуллина высказалась о продлении льготной ипотеки

Председатель ЦБ Набиуллина заявила, что продление льготной ипотеки поможет экономике

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решение продлить программу льготной ипотеки под восемь процентов годовых принято для того, чтобы помочь строительной сфере. Об этом глава регулятора высказалась по итогам заседания совета директоров Банка России, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, программа должна повлиять на экономическое развитие страны. При этом регулятор продолжит контролировать ситуацию на рынке. «Мы будем смотреть за качеством ипотеки для того, чтобы не допускать роста высокорискованной ипотеки, для этого есть макропруденциальные меры», — заявила глава ЦБ.

В Центробанке также уточнили, что будут принимать специальные меры, чтобы ограничить некоторые виды кредитов, включая ипотеку от застройщика.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов. Вскоре гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко отметил, что мера может оказать демографический эффект.