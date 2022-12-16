В России рассказали о преодолении американских ПРО в Европе

Командующий Каракаев: РВСН России принимают меры по преодолению американской ПРО в Европе

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) принимают ряд военно-технических мер по преодолению перспективной американской противоракетной обороны (ПРО) в Европе, рассказал в интервью газете «Красная звезда командующий РВСН России Сергей Каракаев.

Он заявил, что в рамках этих мер создаются ракетные комплексы с современными средствами противодействия системам ПРО. «с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО». Кроме того, ведутся работы по снижению заметности ракет и боевых блоков.

15 декабря Минобороны сообщили, что в Козельске загрузили в шахтную пусковую установку вторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс». Как отметили в британском таблоиде Daily Mail, загрузка межконтинентальной ракеты «Ярс» в шахту является сигналом Западу.