Росстат пересмотрел траекторию спада экономики

РБК: Росстат из-за сезонности резко пересмотрел траекторию спада экономики

Росстат резко пересмотрел траекторию спада валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году после сезонного сглаживания: во II квартале экономика упала на 5,2 процента к I кварталу, а не на 1,9 процента, а уже в III квартале подросла. Пересчет показал, что технической рецессии не было. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет РБК.

Из обновленных данных ведомства следует, что ВВП России во втором квартале 2022 года упал на 5,25 процента к первому кварталу — в постоянных ценах (поправка на инфляцию) и с исключением сезонного фактора (поправка на колебания, вызванные сезонностью).

Уже в третьем квартале ВВП по сравнению с провальным вторым кварталом вырос на 0,45 процента с применением тех же статистических поправок.

Новые данные показывают, что в первом квартале сокращения ВВП не было. Прежние данные свидетельствовали, что ВВП сокращался поквартально и в январе—марте 2022 года (на 0,34 процента), и в апреле—июне (на 1,95 процента).

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что по итогам 2022 года ВВП России снизится приблизительно на 2,5 процента. До этого аналогичную оценку будущего российской экономики представили в Минэкономразвития. Об отрицательном показателе примерно в три процента говорил и вице-премьер Андрей Белоусов.

