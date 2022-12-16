Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:21, 16 декабря 2022Экономика

Росстат пересмотрел траекторию спада экономики

РБК: Росстат из-за сезонности резко пересмотрел траекторию спада экономики

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Росстат резко пересмотрел траекторию спада валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году после сезонного сглаживания: во II квартале экономика упала на 5,2 процента к I кварталу, а не на 1,9 процента, а уже в III квартале подросла. Пересчет показал, что технической рецессии не было. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет РБК.

Из обновленных данных ведомства следует, что ВВП России во втором квартале 2022 года упал на 5,25 процента к первому кварталу — в постоянных ценах (поправка на инфляцию) и с исключением сезонного фактора (поправка на колебания, вызванные сезонностью).

Материалы по теме:
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом. Чем это опасно для мировой финансовой системы?
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом.Чем это опасно для мировой финансовой системы?
15 ноября 2022
Европа вводит потолок цен на российскую нефть. Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
Европа вводит потолок цен на российскую нефть.Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
2 декабря 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Уже в третьем квартале ВВП по сравнению с провальным вторым кварталом вырос на 0,45 процента с применением тех же статистических поправок.

Новые данные показывают, что в первом квартале сокращения ВВП не было. Прежние данные свидетельствовали, что ВВП сокращался поквартально и в январе—марте 2022 года (на 0,34 процента), и в апреле—июне (на 1,95 процента).

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что по итогам 2022 года ВВП России снизится приблизительно на 2,5 процента. До этого аналогичную оценку будущего российской экономики представили в Минэкономразвития. Об отрицательном показателе примерно в три процента говорил и вице-премьер Андрей Белоусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Чехия наладит производство беспилотников для Украины
Названы самые популярные подарки у россиян на Новый год
Вирусы начали загружать через драйверы
Описано возможное влияние запрета на «удаленку» из-за границы на экономику
В России предложили ввести ответственность за повторную ЛГБТ-пропаганду
СК возбудил уголовное дело после ДТП с перевозившим вахтовиков автобусом
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
Дед Мороз рассказал о своем любимом лакомстве
Росстат пересмотрел траекторию спада экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.