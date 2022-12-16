Звезда «Аватара» Уортингтон рассказал о борьбе с алкоголизмом и ультиматуме жены

Актер Сэм Уортингтон бросил пить после того, как жена пригрозила ему разводом

Звезда фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» Сэм Уортингтон признался, что жена пригрозила ему разводом из-за алкоголизма. О борьбе с зависимостью и о том, как он бросил пить после ультиматума жены, актер рассказал в беседе с Variety.

46-летний Уортингтон не употребляет алкоголь в течение восьми лет. По словам Уортингтона, проблемы со спиртным у него начались после оглушительного успеха «Аватара» в 2009 году. Так, вспоминает артист, ожидая посадки в самолет, он мог выпить четыре-пять бокалов шампанского и считал это нормой.

В конце концов Уортингтон стал пить с самого утра. «Я сам себе не нравился. Алкоголь помогал мне пережить день. Девять из десяти человек не понимали, что я пьян, могли унюхать запах, но, глядя на меня, не видели моего состояния. Я работал, но не думаю, что очень хорошо», — вспоминает Уортингтон.

В пристрастии к алкоголю он винит культуру, в которой вырос — по словам Уортингтона, в Австралии алкоголизм не считают проблемой. Будучи пьяным, продолжил артист, он резко реагировал на нарушение личного пространства: злился и тревожился, когда близко подходили поклонники, а в 2014 году был арестован за нападение на фотографа. «Чем дольше я пил, тем более эмоциональным и неустойчивым становился. Не жестоким, но агрессивным, раздражительным», — признался он.

В конце концов жена Лара, брак с которой был заключен в 2014 году, заявила, что с нее достаточно. «Делай что хочешь, но я на это смотреть не собираюсь», — сказала она, и артист сделал свой выбор и бросил пить. Сейчас супруги растят троих сыновей: Рокета, Рейсера и Ривера.

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