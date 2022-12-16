Швейцария решила поддержать новые санкции ЕС против России

Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС

Власти Швейцарии захотели поддержать новые антироссийские санкции Европейского союза (ЕС), введенные на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном на сайте Федерального совета Швейцарии.

В заявлении уточняется, что правительство одобрило ряд санкционных мер в отношении Москвы, «последовав таким образом последним шагам, предпринятым Европейским союзом». Отмечается, что ограничительные меры вступают в силу 16 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что ЕС официально утвердил девятый пакет санкций против России.