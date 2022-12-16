ЕС запретил операции с Всероссийским банком развития регионов

ЕС ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов

В рамках девятого пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на которые распространяется полный запрет на транзакции», — сказано в сообщении.

Девятый пакет санкций против России также включает ограничения в отношении 168 российских компаний. Речь идет об организациях, связанных с военно-промышленным комплексом России.

В то же время Евросоюз предоставит санкционные послабления ряду российских предпринимателей, связанных со сферой удобрений.