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12:06, 16 декабря 2022Культура

Слава Марлоу рассказал об «ужасных» советах Моргенштерна

Слава Марлоу рассказал об «ужасных» советах Моргенштерна во время сотрудничества

Кадр: SLAVA MARLOW / YouTube

Музыкальный продюсер и исполнитель Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал об «ужасных» советах Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) во время их сотрудничества. Об этом он сообщил в интервью YouTube-шоу «Вписка».

Битмейкер поведал, что рэп-исполнитель употреблял запрещенные вещества, после чего давал ему «советы относительно жизни», которые не пригодились Марлоу и, более того, усугубили его положение.

«Я рос без отца, живу в Мурино, питаюсь говном, и тут приезжает мой принц на белом коне, чувачок, от которого я фанатею. iPhone свой подарил, 100 тысяч дал, перевез в Москву, квартиру снял. В моих глазах он человек, который жестко мне помог. И вот после своих экспериментов с разными веществами, с другим сознанием он говорит мне определенные вещи про то, как нужно жить. Как думаете, насколько они были нормальными?» — рассказал продюсер.

Марлоу подчеркнул, что принимал все высказывания Моргенштерна «за чистую монету», однако после прекращения совместной работы высказал ему, что советы были «ужасными».

«Мы круто работали над музыкой. С ним очень приятно работать, мы чувствуем многие вещи одинаково. Относительно быта... Стоит ли что-то объяснять? Обилие девчонок. Просыпаешься от громких звуков в полпятого и видишь шабаш. Все бухие. Спать бывало тяжело», — добавил битмейкер.

Ранее рэпер Моргенштерн вызвал хип-хоп-исполнителя Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) на Versus Battle.

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Анастасия Астахова
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