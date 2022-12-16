Объяснена бесполезность «умных бомб» для Украины

Аналитик Леонков заявил, что Украина утратила боевые самолеты для применения «умных» бомб

Российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости объяснил бесполезность возможной поставки американцами Украине оборудования для «умных» бомб тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически утратили боевые самолеты, способные применять подобное оружие.

Как заявил аналитик, единственное вооружение, которое Украина применяла в ходе спецоперации, – это ракетное вооружение. Последнее время ВСУ используют ракету AGM-88 HARM, однако получается у них плохо, при этом зачастую они теряют самолеты, которые являются носителем этой ракеты. В то же время бомбовые удары авиация Украины ни разу не наносила.

По его мнению, говорить о разумном использовании Украиной авиации с применением «умных» бомб было бы разумно, если бы у ВСУ «неожиданно появилось, допустим, 300 самолетов». «Сейчас — скорее нет, потому что применять не на чем», — пришел к выводу Леонков.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации писала, что США планируют передать Киеву комплекты для переоборудования свободнопадающих бомб в корректируемые. Леонков усомнился в эффективности подобной модернизации.