Российская студентка совершила самоубийство в снятой на сутки квартире

В Челябинской области студентка колледжа совершила самоубийство в снятой на сутки квартире

В городе Пласте Челябинской области совершила самоубийство студентка четвертого курса колледжа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 20-летняя россиянка покончила с собой в ночь на 16 декабря. Тело студентки обнаружил ее молодой человек в квартире, снятой ими на сутки. Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки. Причины суицида выясняются.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре с разницей в десять дней с собой покончили две дружившие девочки. 7 ноября было найдено тело 15-летней ученицы инженерной школы, которую избивала мать. В своей предсмертной записке она попросила впустить в ее комнату близкую подругу, первокурсницу местного колледжа, чтобы та смогла взять на память принадлежащую покойной вещь. Через десять дней та совершила самоубийство в подъезде жилого дома.

Похожая история произошла в июле в Белгородской области. Там две 13-летние девочки покончили с собой в центральном парке приграничного поселка Ровеньки. Рядом с местом происшествия нашли принадлежавший одной из школьниц блокнот с предсмертной запиской. В ней погибшая попросила у матери прощения и сообщила, что самостоятельно приняла решение уйти из жизни.