В Таиланде от удара электрического тока погиб 19-летний россиянин

ТАСС: в Таиланде от удара электрического тока погиб 19-летний россиянин

В результате удара электрического тока в Таиланде скончался 19-летний россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в российском посольстве в Таиланде.

Несчастный случай произошел в четверг в таиландском городе Паттайя. Как пишет агентство, 19-летний россиянин прислонился к одному из фонарных столбов на баскетбольной площадке, после чего его ударило током.

«Власти города временно закрыли площадку для проведения расследования. Согласно предварительным данным, причиной инцидента могла стать оголившаяся проводка у основания фонарного столба», — говорится в сообщении ТАСС.

Также известно, что российское посольство поддерживает связь с родственниками погибшего, которые находятся в Таиланде.

Ранее газета Times of India сообщала о том, что в Индии арестовали двух граждан Непала по подозрению в изнасиловании российской туристки.