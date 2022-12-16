Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 16 декабря 2022Россия

В Таиланде от удара электрического тока погиб 19-летний россиянин

ТАСС: в Таиланде от удара электрического тока погиб 19-летний россиянин

Фото: Jorge Silva / Reuters

В результате удара электрического тока в Таиланде скончался 19-летний россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в российском посольстве в Таиланде.

Несчастный случай произошел в четверг в таиландском городе Паттайя. Как пишет агентство, 19-летний россиянин прислонился к одному из фонарных столбов на баскетбольной площадке, после чего его ударило током.

«Власти города временно закрыли площадку для проведения расследования. Согласно предварительным данным, причиной инцидента могла стать оголившаяся проводка у основания фонарного столба», — говорится в сообщении ТАСС.

Также известно, что российское посольство поддерживает связь с родственниками погибшего, которые находятся в Таиланде.

Ранее газета Times of India сообщала о том, что в Индии арестовали двух граждан Непала по подозрению в изнасиловании российской туристки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Хасанбекова
Обсудить
Последние новости
ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Описаны последствия сохранения ключевой ставки на прежнем уровне
В возрасте 40 лет умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова
ЕС запретил операции с Всероссийским банком развития регионов
Власти подтвердили падение обломков неопознанного объекта в российском регионе
Толпа кричащих болельщиков окружила мисс Хорватию в вызывающем наряде на ЧМ-2022
Фронтмен The Exploited потерял сознание во время концерта
Стало известно о готовности ПСЖ продать Мбаппе
Президент Словакии отправила правительство в отставку
Россия начала исполнять требования потолка цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.