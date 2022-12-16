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10:17, 16 декабря 2022Россия

ВСУ нанесли удар по российскому селу в приграничном регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на несли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из снарядов попал в подвал местной школы. Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал. «Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

Накануне украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов попал в крыжу частного жилого дома, в результате чего здание было разрушено. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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Константин Лысяков
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