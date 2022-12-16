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11:43, 16 декабря 2022Ценности

Девушка показала новую внешность с винирами и подверглась критике в сети

TikTok-блогерша Крисси подверглась критике в сети за установленные в Турции виниры

Кадр: @krissybritish1

Блогерша Крисси (фамилия неизвестна) показала внешность с керамическими накладками на зубы, которые она установила в Турции, и подверглась критике в сети. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

По словам героини публикации с никнеймом @krissybritish1, в юности она носила брекеты, однако они не помогли ей выровнять передний резец, в связи с чем она решила установить виниры. Сначала юзерша сняла свое лицо до проведения стоматологической процедуры. На кадрах видно, что натуральные зубы девушки спилены и имеют желтоватый оттенок.

Затем инфлюэнсерша предстала перед подписчиками в новом образе, демонстрируя ровный белый зубной ряд. «Не могу лгать, это лучшее, что я сделала в этой жизни для себя», — призналась она в описании к посту.

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Однако зрители не оценили преображение блогерши, о чем написали в многочисленных комментариях под роликом. «Вы пожалеете о винирах уже через десять лет, потому что они будут повреждены, и вам придется исправлять все это», «Посмотрим, насколько ваша улыбка будет хороша через два года», «Вы смешная. Испортили свои натуральные зубы без всякой на то причины, хотя они были целые и здоровые», — высказывались они.

Ранее в декабре другая блогерша ответила на хейт в сети за «клавиши пианино» вместо зубов. Сначала девушка показала натуральные неровные зубы желтоватого оттенка, а затем — результат стоматологической процедуры, в ходе которой получила белые виниры. По словам блогерши, зрители раскритиковали ее новый образ в сети, назвав его неудачным.

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Екатерина Ештокина
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