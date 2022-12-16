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18:41, 16 декабря 2022Из жизни

Пенсионерка застряла под трактором и три дня не могла выбраться из-под него

Daily Mail: в Австралии пенсионерка на трое суток застряла под трактором и осталась жива

Фото: Julia Koblitz / Unsplash

Пенсионерка из австралийского населенного пункта Таларм, штат Новый Южный Уэльс, застряла под трактором. Об этом сообщает Daily Mail.

82-летнюю женщину спасла сестра, которая не могла дозвониться до нее три дня и в конце концов решила проверить, все ли с ней в порядке. Приехав к родственнице, она обнаружила ту под трактором на земельном участке. Как выяснилось, нога австралийки каким-то образом оказалась зажата колесом машины. Пожилая женщина осталась жива, но не могла выбраться из-под него в течение трех суток.

Пострадавшей оказали помощь парамедики. После этого ее доставили в больницу на спасательном вертолете.

Ранее сообщалось, что пожарные в английском городе Селби, графство Северный Йоркшир, спасли пенсионерку, которая упала в корзину для белья и застряла. Сиделка женщины не смогла помочь ей самостоятельно и вызвала полицию.

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Алиса Дмитриева
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