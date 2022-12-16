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09:04, 16 декабря 2022Россия

Автобус с российскими вахтовиками врезался в лесовоз и загорелся

Перевозивший вахтовиков автобус врезался в лесовоз и загорелся в Томской области

Фото: группа во ВКонтакте «Управление МВД России по Томской области»

В Томской области перевозивший вахтовиков автобус влетел в припаркованный лесовоз. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по российскому региону во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 16 декабря на 113-м километре трассы Медведево — Оленье. По данным МВД, в «ПАЗ» ехали 19 вахтовиков. В результате аварии пятеро из них получили травмы.

В прокуратуре Томской области уточнили, что автобус перевозил сотрудников нефтедобывающего предприятия. После столкновения он загорелся, пишет РЕН ТВ.

Ранее еще в одном российском регионе — Хабаровском крае — произошло смертельное ДТП. На 178-м километре трассы ХабаровскКомсомольск-на-Амуре водитель автобуса не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали 22.

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Евгения Куликова
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