Автобус с российскими вахтовиками врезался в лесовоз и загорелся

Перевозивший вахтовиков автобус врезался в лесовоз и загорелся в Томской области

В Томской области перевозивший вахтовиков автобус влетел в припаркованный лесовоз. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по российскому региону во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 16 декабря на 113-м километре трассы Медведево — Оленье. По данным МВД, в «ПАЗ» ехали 19 вахтовиков. В результате аварии пятеро из них получили травмы.

В прокуратуре Томской области уточнили, что автобус перевозил сотрудников нефтедобывающего предприятия. После столкновения он загорелся, пишет РЕН ТВ.

Ранее еще в одном российском регионе — Хабаровском крае — произошло смертельное ДТП. На 178-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре водитель автобуса не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали 22.