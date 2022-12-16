Появились подробности смертельной аварии с автобусом в Хабаровском крае

«112» : попавший в смертельное ДТП автобус в Хабаровском крае вез людей на месторождение

Пассажирский автобус, который попал в смертельное ДТП в Хабаровском крае, вез работников компании «Амур Минералс» на золотомедное месторождение Малмыж. Такие подробности аварии стали известны Telegram-каналу «112».

Авторы канала также опубликовали список погибших в аварии. Погиб Евгений Дмитриев, Евгений Зимаков, Евгений Казак, Виталий Кычкин, Наталья Меркулова, Тимофей Сасин, Евгений Сосновский, а также Александр Почекунин. Погибшим было от 26 до 61 года.

Автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок в Нанайском районе утром в пятницу, 16 декабря, на 178-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали 22.

Прокуратура российского региона сообщила, что водитель автобуса не справился с управлением во время поворота. Семьям погибших из резервного фонда Хабаровского края выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей, заявил губернатор Михаил Дегтярев.