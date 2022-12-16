Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 16 декабря 2022Россия

Появились подробности смертельной аварии с автобусом в Хабаровском крае

«112» : попавший в смертельное ДТП автобус в Хабаровском крае вез людей на месторождение

Кадр: Telegram-канал «112»

Пассажирский автобус, который попал в смертельное ДТП в Хабаровском крае, вез работников компании «Амур Минералс» на золотомедное месторождение Малмыж. Такие подробности аварии стали известны Telegram-каналу «112».

Авторы канала также опубликовали список погибших в аварии. Погиб Евгений Дмитриев, Евгений Зимаков, Евгений Казак, Виталий Кычкин, Наталья Меркулова, Тимофей Сасин, Евгений Сосновский, а также Александр Почекунин. Погибшим было от 26 до 61 года.

Автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок в Нанайском районе утром в пятницу, 16 декабря, на 178-м километре трассы ХабаровскКомсомольск-на-Амуре. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали 22.

Прокуратура российского региона сообщила, что водитель автобуса не справился с управлением во время поворота. Семьям погибших из резервного фонда Хабаровского края выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей, заявил губернатор Михаил Дегтярев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ЕС предоставит послабления ряду предпринимателей из России
В Киеве и ряде областей Украины сообщили о попаданиях российских ракет
Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Названы самые популярные у россиян ушедшие из страны бренды одежды
Названо число жертв самого мощного с 2014 года обстрела Донецка
Москвичей предупредили о метели и обильных осадках
Стремящегося Макса осудили на 11 лет колонии за статус в воровском мире России
Аксенов отреагировал на принятие ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму
58-летняя супермодель Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.