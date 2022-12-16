Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят компенсации

Хабаровский губернатор Дегтярев заявил о компенсациях семьям погибших в ДТП с автобусом

Семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Нанайском районе Хабаровского края выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

«Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей», — написал глава региона.

Дегтярев поручил министерству социальной защиты подготовить соответствующее поручение, чтобы его впоследствии подписать. Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования родным и близким погибших.

Авария произошла на 178-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Погибли восемь человек, пострадали 22. Водитель автобуса перевозил вахтовиков — работников компании «Амур Минералс». Он не справился с управлением на повороте, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и медиками на борту. На кадрах с места гибели восьми человек виден лежащий на боку в кювете автобус, у него выбиты стекла и поврежден корпус.