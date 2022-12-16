Появилось видео с места гибели семи россиян в ДТП с пассажирским автобусом

Прокуратура Хабаровского края показала кадры с места гибели семи человек в ДТП с автобусом

В сети появились кадры с места гибели семи человек в аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Их публикует прокуратура российского региона в Telegram-канале.

На кадрах виден лежащий на боку в кювете автобус, у него выбиты стекла и поврежден корпус.

По данным прокуратуры, ДТП произошло в районе шести утра по местному времени. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на повороте.

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса перевозил вахтовиков — работников компании «Амур Минералс». Погибли семь человек, пострадали 23.

Впоследствии представитель Троицкой больницы сообщил, что из 23 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы, их состояние близко к удовлетворительному.