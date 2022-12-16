ООН осудила атаку на главу «Русского дома» в ЦАР и пожелала ему выздоровления

ООН осуждает нападения, подобные тому, что произошло на главу «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Атаку прокомментировал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его слова передает РИА Новости.

«Мы искренне надеемся на выздоровление этого господина. Нас не просили как-либо содействовать с расследованием. Мы осуждаем подобные нападения», — высказался представитель генсека ООН.

Ранее глава МИД Пятой республики Катрин Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома» в ЦАР. «Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — высказалась она.