В США назвали условие для отказа от поддержки Украины

19FortyFive: Конгресс США может отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров

Конгресс США может отказаться от поддержки Украины при отсутствии мирных переговоров, поскольку расходы на военную и финансовую помощью Киеву слишком велики. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу.

«США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму 68 миллиардов долларов, а в середине ноября администрация Байдена запросила у Конгресса еще 37,7 миллиарда долларов. В сумме это составляет 105,5 млрд долларов. Общий оборонный бюджет США в 2023 году должен составить 857,9 млрд долларов военных расходов. Помощь Украине составляет 12 процентов от этой суммы», — отметил автор статьи.

По его мнению, если конфликт продолжится, американским расходам на Украине будет «не видно конца». «Еще 12 месяцев боевых действий могут стоить более 100 миллиардов долларов помощи. Законодатели могут отказаться поддерживать эти меры при отсутствии каких-либо мирных переговоров», — считает обозреватель.