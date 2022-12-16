Психолог объяснил чувство вины из-за покупок

Психолог Павел Раков объяснил чувство вины после покупок заниженной самооценкой

Заниженной самооценкой и гормональным спадом объяснил чувство вины после покупок психолог Павел Раков. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

По мнению Ракова, человек может считать, что недостоин дорогих вещей. «Покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И, глядя на окружающих, такой человек думает: "Им можно. А я еще не заработал"», — пояснил Раков. Также, продолжил он, чувство вины за покупки и решение отказаться от них могут провоцировать приходящие с возрастом бережливость и возрастной гормональный спад.

Психолог добавил, что иногда шопингом пытаются заглушить негативные эмоции, и это оказывает обратный эффект. «Когда у человека много нерешенных проблем, он стремится с ними справиться: кто-то через алкоголь, кто-то становится трудоголиком, кто-то вымещает злость на окружающих, а кто-то тратит на себя кучу денег, но легче ему от этого не становится», — заключил он.

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