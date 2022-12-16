Россия начала договариваться о безвизе с двумя странами Персидского залива

Замглавы МИД: Россия договаривается о безвизе с Бахрейном и Саудовской Аравией

Россия начала договариваться об установлении безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, в частности, с двумя из них — с Саудовской Аравией и Бахрейном. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, отношения между сторонами «очень хорошо развиваются». «И бизнес-делегации ездят, — добавил он. — Думаю, сработаемся».

Ранее в декабре статс-секретарь и замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия начала прорабатывать соглашения об установлении безвизового режима с рядом стран Азии и Персидского залива. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что соответствующая работа не прекращается — соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром.