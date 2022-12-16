Стало известно о расстреле мирных жителей в Артемовске солдатом ВСУ

РИА Новости: военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей в Артемовске

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял двух мирных жителей в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства сослался на предоставленное местными видео, снятое, предположительно, в конце ноября в Артемовске. Его прислал один из успевших эвакуироваться из города. Как стало известно со слов автора ролика, конфликт между местными жителями и солдатами ВСУ произошел из-за того, что гражданские отказались предоставлять военным жилье.

Снявший видео поделился, что украинские военные пришли к отказавшим им в жилье и «устроили этот беспредел в назидание», вероятно, с позволения командиров.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об ожесточенных боях за Артемовск. По его словам, военнослужащие ВСУ несут большие потери. Пушилин заявил, что сейчас российские военные прикладывают большие усилия, зажимая ВСУ в клещи.

В октябре сообщалось, что украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Указывалось, что солдаты ВСУ взяли первых попавшихся людей.