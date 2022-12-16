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06:29, 16 декабря 2022Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело после ДТП с перевозившим вахтовиков автобусом

СК возбудил уголовное дело после ДТП с перевозившим вахтовиков автобусом, где погибли 7

Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ»

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом, перевозившим вахтовиков в Нанайском районе Хабаровского края, в котором погибли семь человек и 23 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Они проводят осмотр и допрашивают свидетелей. Обыски проводятся также в компании, где работали вахтовики, и на предприятии перевозчика.

Авария произошла утром в пятницу, 16 декабря, на 178 километре трассы ХабаровскКомсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса, перевозившего вахтовиков, не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, в автобусе находились работники компании «Амур Минералс».

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Марина Совина
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