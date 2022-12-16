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12:40, 16 декабря 2022Россия

Власти Бурятии пообещали выплаты семьям погибших при крушении Ми-8

Глава Бурятии Цыденов сообщил о выплатах по 1 млн рублей семьям погибших при крушении Ми-8

Кадр: «РГ»

Власти Бурятии выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ. Такое обещание дал глава российского региона Алексей Цыденов, его комментарий приводит РИА Новости.

Он пояснил, что со стороны авиазавода также будет произведена выплата материальной помощи родственникам погибших.

До этого Цыденов назвал ошибку пилотов предварительной причиной крушения Ми-8 в Улан-Удэ. В экстренных службах отметили, что разбившееся воздушное судно принадлежало Улан-Удинскому авиазаводу.

О происшествии в Бурятии стало известно 16 декабря. Вертолет рухнул и загорелся при посадке в аэропорту «Байкал». На кадрах, опубликованных очевидцами, показано сильное задымление, пылающее воздушное судно тушат пожарные.

Впоследствии глава Бурятии рассказал, что в результате крушения погибли три человека. Telegram-канал «112» позже опубликовал список жертв. По данным издания, борту воздушного судна в момент крушения находились летчик-испытатель Галсан Гамбуев, второй пилот Илья Баранов и техник Андрей Самохвалов.

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Анна Щербакова
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