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14:46, 16 декабря 2022Россия

Российские войска взяли в плен отделение украинского взвода в районе Артемовска

«Военное дело»: ВС России взяли в плен отделение украинского взвода в районе Артемовска

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

В ходе успешного наступления в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут) военнослужащим российских Вооруженных сил (ВС) удалось взять в плен целое отделение одного из украинских взводов. Об этом сообщает издание «Военное дело».

«Солдаты ВСУ из-за низкого морального духа и отсутствия подкреплений в тяжелых условиях приняли решение не оказывать сопротивление и сохранить свои жизни», — пишет издание.

Как уточняется, количество захваченных в плен украинских бойцов составляет примерно 10-12 человек.

16 декабря стало известно, что российские войска рассеяли и отбросили бойцов ВСУ при попытке атаки на донецком направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

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Алина Хасанбекова
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