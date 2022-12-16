Российские войска взяли в плен отделение украинского взвода в районе Артемовска

«Военное дело»: ВС России взяли в плен отделение украинского взвода в районе Артемовска

В ходе успешного наступления в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут) военнослужащим российских Вооруженных сил (ВС) удалось взять в плен целое отделение одного из украинских взводов. Об этом сообщает издание «Военное дело».

«Солдаты ВСУ из-за низкого морального духа и отсутствия подкреплений в тяжелых условиях приняли решение не оказывать сопротивление и сохранить свои жизни», — пишет издание.

Как уточняется, количество захваченных в плен украинских бойцов составляет примерно 10-12 человек.

16 декабря стало известно, что российские войска рассеяли и отбросили бойцов ВСУ при попытке атаки на донецком направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.