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10:44, 16 декабря 2022Культура

Стало известно об участии Генри Кавилла в экранизации игры Warhammer 40,000

Кавиллу предложили сыграть в экранизации Warhammer 40,000 после ухода от роли Супермена

Фото: Atilano Garcia / Globallookpress.com

Стало известно об участии британского актера Генри Кавилла в экранизации игры Warhammer 40,000. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, проект будет создавать Amazon Prime Video: в настоящее время компания занимается переговорами о правах на игру, созданную Games Workshop. Помимо этого, создатели рассматривают Кавилла на главную роль в экранизации, однако еще не приняли окончательного решения об актерском составе.

Новость о возможном участии артиста в фильме появилась после того, как он официально объявил, что больше не вернется к роли Супермена в киновселенной DC.

Действие самой игры происходит в далеком будущем: человеческая цивилизация остановилась в своем развитии и находится в состоянии нескончаемой войны с инопланетянами, магическими существами, богами и демонами.

Ранее стало известно, что Amazon Prime Video работает над новым сериалом по мотивам игровой франшизы God of War.

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Анастасия Астахова
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