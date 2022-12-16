«Ъ»: поставки ноутбуков в Россию упали на 65 процентов по итогам января-ноября

В Россию по итогам января-ноября было ввезено на 65 процентов меньше ноутбуков в штуках, чем за тот же период 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GS Group.

Поставки упали до 2,76 миллиона устройств. Лидирующие позиции на рынке делят HP и Lenovo, у которых по 15 процентов. Однако доля HP год к году снизилась на 12 процентных пунктов, а Lenovo — лишь на два. Доля Acer доля на рынке оказалась на уровне 10 процентов (годом ранее 12 процентов), а Asus — 8 процентов (до этого была 14 процента).

Huawei увеличил долю с 3 до 14 процентов, а MSI — с 2 до 11 процентов. В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что более трети продаж пришлось на китайские бренды, в третьем и четвертом квартале их доля была 40-45 процентов.

Согласно проекту девятого пакета санкций ЕС, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Между тем российские производители электроники попросили у правительства новые меры поддержки, включая введение новых пошлин на импортную электронику.