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21:34, 16 декабря 2022Спорт

Разоблачитель мирового допинга высказался о допуске россиян до соревнований

Немецкий журналист Зеппельт заявил, что Россия не должна участвовать в отборе на ОИ-2024

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на разоблачении российского допинга, высказался о допуске россиян до международных соревнований. Его слова приводит Sportschau.

«Россия считает, что ее действия не будут иметь последствий, потому что спортивные чиновники, такие как глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, действуют непоследовательно. Необходимо поставить под контроль не только неправомерные действия России, но и безответственный стиль руководства Баха», — заявил Зеппельт. По его мнению, Россия не должна участвовать в соревнованиях по отбору спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.

12 декабря глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что недопуск россиян отбрасывает олимпийского движение назад. При этом она отметила, что россияне не должны выступать под национальным флагом.

Зеппельт специализируется на расследованиях использования запрещенных препаратов атлетами в разных странах. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы о допинге в России.

Анастасия Борисова
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