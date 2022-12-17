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06:10, 17 декабря 2022Мир

США обеспокоились возможностью оборонного партнерства России и Ирана

Шеф ЦРУ Бернс заявил об обеспокоенности США возможностью оборонного партнерства РФ и Ирана

Фото: Unsplash.com

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в эфире телекомпании PBS заявил, что США обеспокоены усилением сотрудничества между Россией и Ираном и возможностью перерастания его в полноценное оборонное партнерство.

«Исторически между Россией и Ираном есть много недоверия, но они нужны друг другу в данный момент», — указал руководитель ведомства.

Шеф ЦРУ добавил, что в настоящее время наблюдается возникновение первого этапа партнерства между Москвой и Тегераном в сфере обороны. По его словам, такие отношения уже имеют воздействие на ход конфликта на Украине, а также могут опасно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке в случае их продолжения.

Ранее официальный представитель МИД Иранской республики Иран Насер Канани Чафи заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана основано на общих интересах и носит мирный характер.

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Марина Совина
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