Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 17 декабря 2022Мир

Стали известны неожиданные подробности взрыва украинского подарка в Польше

Zet: взорвавшийся в штабе полиции Польши гранатомет из Украины ввезли без контроля

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Гранатомет, который взорвался в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, ввезли в страну без какого-либо контроля. Об этом сообщила радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, гранатомет ввезли в страну специальным поездом, который курсирует между Украиной и польским приграничным городом Перемышль. Как заявили источники, посылка не подверглась ни пограничному, ни таможенному контролю.

При этом, по словам главы МВД Польши Мариуша Каминский, Шимчика, не знал, что за подарок он получил. Польская прокуратура, ведущая расследование взрыва, считает главного коменданта потерпевшим.

Ранее стало известно, что взрыв в штаб-квартире польской полициии произошел из-за случайной детонации реактивного гранатомета. В результате взрыва был поврежден потолок и ранено несколько человек в помещении, которое находится по соседству с кабинетом Шимчика. Главного коменданта доставили в госпиталь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО заявил о планах России вести затяжную войну на Украине
Назван способ получить больше отпускных
В России предложили ограничить ипотеку от застройщиков
Стали известны неожиданные подробности взрыва украинского подарка в Польше
В Польше рассказали о желании Варшавы видеть Россию европейской страной
В Госдуме раскритиковали позицию США по Крыму
В США задумали предъявить Трампу уголовные обвинения
В Крыму объяснили стремление Зеленского к вечной войне
Россиян предупредили о способности мошенников узнать баланс на карте
Минобороны заявило о высокой боеготовности российских ракетчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.