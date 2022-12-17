Стали известны неожиданные подробности взрыва украинского подарка в Польше

Zet: взорвавшийся в штабе полиции Польши гранатомет из Украины ввезли без контроля

Гранатомет, который взорвался в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, ввезли в страну без какого-либо контроля. Об этом сообщила радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, гранатомет ввезли в страну специальным поездом, который курсирует между Украиной и польским приграничным городом Перемышль. Как заявили источники, посылка не подверглась ни пограничному, ни таможенному контролю.

При этом, по словам главы МВД Польши Мариуша Каминский, Шимчика, не знал, что за подарок он получил. Польская прокуратура, ведущая расследование взрыва, считает главного коменданта потерпевшим.

Ранее стало известно, что взрыв в штаб-квартире польской полициии произошел из-за случайной детонации реактивного гранатомета. В результате взрыва был поврежден потолок и ранено несколько человек в помещении, которое находится по соседству с кабинетом Шимчика. Главного коменданта доставили в госпиталь.