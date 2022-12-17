В России предложили ограничить ипотеку от застройщиков
Банк России обратился к кабмину с просьбой запретить использование льготных госпрограмм на ипотеку от застройщиков, об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция велась на сайте регулятора.
По ее словам, подобные схемы связаны с завышением цен на недвижимость, поэтому их следует закрывать и уменьшать.
Глава Центробанка добавила, что могут быть случаи, когда люди останутся должны банку при продаже такого жилья, поэтому следует изменить схему при помощи банковского регулирования.
«И мы будем настаивать и уже обратились в правительство с тем, что льготные программы ипотеки никоим образом не распространялись на такого рода схемы», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внести в правительство документы для обновления льготных ипотечных программ с начала 2023 года.