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02:46, 17 декабря 2022Экономика

В России предложили ограничить ипотеку от застройщиков

ЦБ попросил запретить использование льготных госпрограмм на ипотеку от застройщиков

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Банк России обратился к кабмину с просьбой запретить использование льготных госпрограмм на ипотеку от застройщиков, об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция велась на сайте регулятора.

По ее словам, подобные схемы связаны с завышением цен на недвижимость, поэтому их следует закрывать и уменьшать.
Глава Центробанка добавила, что могут быть случаи, когда люди останутся должны банку при продаже такого жилья, поэтому следует изменить схему при помощи банковского регулирования.

«И мы будем настаивать и уже обратились в правительство с тем, что льготные программы ипотеки никоим образом не распространялись на такого рода схемы», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внести в правительство документы для обновления льготных ипотечных программ с начала 2023 года.

Марина Совина
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