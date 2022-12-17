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04:01, 17 декабря 2022Мир

Немцев возмутили планы Евросоюза ввести потолок цен на газ

Читателей Die Welt возмутило заявление ЕС о планах ввести потолок цен на газ
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Pixabay

Читателей немецкой газеты Die Welt возмутило заявление Европейского союза о планах ввести потолок цен на газ. Свое мнение они выразили в комментариях в Twitter.

Пользователи полагают, что последствия подобного решения проявятся следующей зимой, когда опустеют газовые хранилища. «Это будет очень плохо следующей зимой, когда резервуары для хранения газа опустеют», — заявил @Hemiunu2021.

По мнению ряда комментаторов, введение потолка цен ведет Европу к плановой экономике. «С ограничением цен на газ ЕС делает большой шаг к плановой экономике, которая, конечно, также будет экономикой дефицита», — полагает @ChrisEbner_FM.

Некоторые пользователи сочли решение Евросоюза игрой против Германии, которой способствует слишком мягкое отношение правительства. «Как можно с такой точностью последовательно принимать решения, наносящие ущерб собственной стране?» — задался вопросом @GaarthVaader.

«Снятие газовых и нефтяных санкций против России было бы более разумным с экономической точки зрения, чем вмешательство в свободную рыночную экономику», — добавил @DietmarOe.

С ним согласился пользователь @1800Antonia, отметив, что все, что создавалось с большим трудом, продолжает разрушаться на самом высоком уровне.

«Это все равно будет иметь огромные последствия. Тот, кто делает что-то подобное, либо совсем отчаялся, либо настолько глуп, что не может даже представить себе последствия в будущем, даже в своих самых страшных кошмарах», — заявил @DavidHe70876625.

15 декабря участники саммита стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать установку потолка цен на газ и принципа общих закупок топлива, они отложили решение на 19 декабря.

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Марина Совина
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