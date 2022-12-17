Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 17 декабря 2022Россия

Пушилин заявил об участии США в модернизации украинских беспилотников

Пушилин заявил о модернизации специалистами из США украинских беспилотников в Харькове

Фото: Shutterstock

Специалисты из США помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) модернизировать дроны, с применением которых были нанесены удары по аэродромам России. Об американском следе в подготовке нападения заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, его слова публикует Telegram-канал RT.

По словам Пушилина, работа по внедрению спутниковой системы навигации GPS в беспилотные летательные аппараты ВСУ велась в Харькове при участии компании из США.

«По нашей информации, которая сейчас перепроверяется, на Харьковском авиационном заводе одна из американских компаний помогала украинским вооруженным формированиям модернизировать и снабжать системой GPS те беспилотники, которые были использованы для нанесения ударов по аэродромам на территории Российской Федерации», — высказался врио главы ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что поставка Вашингтоном зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину означает прямое втягивание в конфликт Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что прямого противостояния хотелось бы избежать, однако США и НАТО с этим не согласны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине
Президент Венгрии выступила против отрицания русской культуры
Стали известны подробности мощного пожара во Владивостоке
Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси в команде
Появилось видео с пораженной ракетными ударами украинской подстанции
Китайцы обвинили США в затягивании российско-украинского конфликта
В Индии около 80 человек скончались из-за суррогатного алкоголя
Нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день
Нападение стаи бродячих собак на российских подростков попало на видео
Застрявших в Египте российских туристов вывезут другой авиакомпанией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.