Пушилин заявил о модернизации специалистами из США украинских беспилотников в Харькове

Специалисты из США помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) модернизировать дроны, с применением которых были нанесены удары по аэродромам России. Об американском следе в подготовке нападения заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, его слова публикует Telegram-канал RT.

По словам Пушилина, работа по внедрению спутниковой системы навигации GPS в беспилотные летательные аппараты ВСУ велась в Харькове при участии компании из США.

«По нашей информации, которая сейчас перепроверяется, на Харьковском авиационном заводе одна из американских компаний помогала украинским вооруженным формированиям модернизировать и снабжать системой GPS те беспилотники, которые были использованы для нанесения ударов по аэродромам на территории Российской Федерации», — высказался врио главы ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что поставка Вашингтоном зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину означает прямое втягивание в конфликт Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что прямого противостояния хотелось бы избежать, однако США и НАТО с этим не согласны.