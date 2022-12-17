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02:11, 17 декабря 2022Россия

В Крыму объяснили стремление Зеленского к вечной войне

Глава крымского парламента Константинов: Зеленский стремится к вечной войне с Россией

Фото: Globallookpress.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не желает добиться мира, а вместо этого стремится вести вечную войну с Россией. По его словам, украинский лидер вовсе не заинтересован в мирном разрешении конфликта.

«Зеленский — заложник войны и политический камикадзе. Остановка войны или любая форма мира для него равнозначна или физической, или политической смерти», — заявил Константинов.

Политик пояснил, что после окончания войны Зеленскому придется нести ответственность за все решения, принятые властями Украины: нарушение Минских договоренностей, развал страны и ее экономики, а также крупные военные потери. Он считает, что в настоящее время на Украине установилась фактически нацистская диктатура.

Константинов назвал вечную войну шансом спасения для Зеленского. Он отметил, что при таком подходе его команда продолжит разворовывать всю поступающую Западную помощь, а в итоге в стране не останется ни одного украинца, потому что все будут «либо в бегах, либо в могиле».

Ранее Зеленский признал, что его призывают сесть за стол переговоров с Москвой. При этом он пояснил, что в настоящее время не видит предмета для разговора.

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Марина Совина
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