План Германии по экономии газа оказался под угрозой из-за морозов

Die Welt: Германии не удается достигнуть целей по экономии газа

Из-за морозов в Германии план страны по экономии газа в холодный сезон оказался под угрозой, пишет Die Welt.

В статье отмечается, что жители страны потребляли на 14 процентов больше газа по сравнению с предыдущей неделей, хотя уровень использования топлива все еще на 13 процентов ниже, чем в прошлом году. Таким образом, утверждает издание, целей по экономии газа пока достигнуть не удается. Ранее стало известно, что в Германии запустили первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). По словам местных властей, запуск стал важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.

За сутки 13 декабря объем газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы снизился на рекордные 0,73 процентных пункта. Таким образом, суточный отбор стал максимальным для этой даты за всю 12-летнюю историю наблюдений. Резкий рост отбора газа из европейских ПХГ наблюдается на фоне похолодания.