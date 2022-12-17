Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:32, 17 декабря 2022Экономика

План Германии по экономии газа оказался под угрозой из-за морозов

Die Welt: Германии не удается достигнуть целей по экономии газа

Фото: Shutterstock

Из-за морозов в Германии план страны по экономии газа в холодный сезон оказался под угрозой, пишет Die Welt.

В статье отмечается, что жители страны потребляли на 14 процентов больше газа по сравнению с предыдущей неделей, хотя уровень использования топлива все еще на 13 процентов ниже, чем в прошлом году. Таким образом, утверждает издание, целей по экономии газа пока достигнуть не удается. Ранее стало известно, что в Германии запустили первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). По словам местных властей, запуск стал важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.

За сутки 13 декабря объем газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы снизился на рекордные 0,73 процентных пункта. Таким образом, суточный отбор стал максимальным для этой даты за всю 12-летнюю историю наблюдений. Резкий рост отбора газа из европейских ПХГ наблюдается на фоне похолодания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил об успешной атаке в зоне СВО
Влияние погоды на устойчивость энергосистемы Украины объяснили
План Германии по экономии газа оказался под угрозой из-за морозов
Названы необычные вакансии декабря в Москве
В Германии нашли значительную часть похищенных из дрезденского музея сокровищ
Экоактивисты в Берлине приклеили себя к дороге
Михалков прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза
Жена Зеленского сорвала «крещение» военного корабля
Власти украинского региона оценили ситуацию с энергоснабжением
Шлеменко дал совет проигравшему в бою с блогером Александру Емельяненко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.