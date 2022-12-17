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14:20, 17 декабря 2022Мир

Шольц оценил возможности немецкой армии

Канцлер ФРГ Шольц опроверг неспособность ВС Германии выполнять оборонные задачи

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил способность немецкой армии к обороне и опроверг утверждения о том, что бундесвер в нынешнем состоянии не способен защитить страну. Его слова приводит ТАСС.

«Бундесвер эффективен, он доказал это много раз, и любое другое заявление не будет справедливым по отношению к деятельности наших солдат», — подчеркнул глава правительства. Одновременно он добавил, что с учетом меняющейся обстановки в мире в модернизацию вооруженных сил необходимо вкладывать больше средств. Отдельно Шольц указал, что бундесвер вновь способен отразить нападение на территорию страны или ее союзников.

Так канцлер опроверг недавно появившуюся в немецких СМИ информацию о том, что бундесвер неспособен в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО. Этот факт якобы признала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, писала газета Spiegel со ссылкой на отчет для комитета по обороне.

В документе говорилось, что недостатки немецкой армии касаются не только зарубежных миссий, но и внутренних задач. Так, есть проблемы с обеспечением безопасности военного воздушного пространства, среди них старение наземных систем, радиолокационных станций, ботовой радиоаппаратуры. На данный момент они обеспечивают оперативную готовность, но в будущем можно ожидать увеличения частоты отказов техники.

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Платон Щукин
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