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01:47, 17 декабря 2022Мир

Бельгийцы задумались о зимовке в России

Политолог Роман заявил, что бельгийцам будет дешевле перезимовать в России

Фото: Pixabay

Бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман в беседе с Ura.ru рассказал, что жители Бельгии страдают из-за резкого повышения расходов на оплату электроэнергии и вынужденного отказа от привычных для них походов в рестораны и использования автомобиля. По его словам, многие бельгийцы решил провести зиму в других странах, а некоторые задумались о зимовке в России.

«Цены на энергоносители в Европе выросли втрое. Если раньше, по расчетам бельгийских специалистов, среднестатистическая семья платила максимум 800 евро в год за энергию, это газ, плюс электричество, то сейчас — 9300 евро», — заявил он.

Роман добавил, что бельгийцы вынуждены покупать меньше еды, отказываться от походов в рестораны, а также сократить использование автомобилей в связи с высокими ценами. Он отметил, что некоторые жители страны предпочли перезимовать в других европейских странах, поскольку это выходит дешевле, чем в Бельгии.

Политолог подчеркнул, что даже с учетом того, что он пользуется более дешевым печным отоплением, его ежемесячные дополнительные расходы составляют около 500 евро (более 34 тысяч рублей). «С учетом перелета, я буду жить в России гораздо дешевле, чем в Бельгии. В РФ я плачу в среднем за электроэнергию 2500 рублей в месяц», — заключил он.

Ранее специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль назвал страну, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть. По мнению аналитика, ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю.

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Марина Совина
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