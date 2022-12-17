Кадыров сообщил об успешной атаке в зоне СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил об успешной атаке на оборонительные позиции ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной атаке на оборонительные позиции украинский войск в зоне проведения специальной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram.

«Батальон "Запад-Ахмат" под командованием Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции», — прокомментировал он.

Глава региона сопроводил свой пост видеонарезкой с кадрами артиллерийского огня под напряженную музыку, за кадром говорят «Ой-ой-ой» и «Эта позиция — все» под одобрительные восклицания на фоне.

Ранее в субботу, 17 декабря, российское Минобороны отчиталось об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана. Кроме того, указали в оборонном ведомстве, поражены пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе города Купянска Харьковской области.