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15:48, 17 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось об ударе по наемникам в районе Красного Лимана

Минобороны: в районе пункта Красный Лиман поражен пункт дислокации иностранных наемников

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российское Минобороны отчиталось об ударе по пункту временной дисклокации иностранных наемников в районе Красного Лимана. Об этом в субботу, 17 декабря, журналистам сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, указали в оборонном ведомстве, российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Купянска Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

По информации ведомства, российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи. Военнослужащие ВСУ пытались атаковать в ответ населенные пункты Бахмут и Опытное Донецкой народной республики, но артиллерийские удары и действия штурмовых групп Российской армии остановили противника.

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Платон Щукин
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