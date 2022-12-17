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04:58, 17 декабря 2022Россия

Российский спецназ предотвратил массовый побег из колонии в Мариуполе

Российский спецназ предотвратил побег из брошенной Киевом женской колонии в Мариуполе

Фото: РИА Новости

Российский спецназ предотвратил массовый побег женщин-заключенных из исправительного учреждения в Мариуполе, которое бросили власти Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего инспектора приазовской колонии номер 107, не назвавшего имени.

По его словам, группа осужденных из 8-12 человек планировала побег, но не успела его осуществить. «Как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — сообщил сотрудник колонии, который раньше работал в украинской системе исправительных учреждений, а сейчас перешел во ФСИН РФ.

По данным источника, инцидент произошел еще в марте. Сотрудник уточнил, что за время боевых действий в Мариуполе из колонии сбежали 29 заключенных, нашли потом не всех.

«Было время, когда в заборах было 7-9 дырок сквозных. Можно было выйти, зайти кому угодно», — добавил он. Сотрудников колонии было всего четверо.

Инспектор подчеркнул, что ситуацию удалось нормализовать только после установления контроля российских сил. Российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь в апреле.

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Марина Совина
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