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13:07, 17 декабря 2022Россия

В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева

Советник главы Крыма Крючков: Украина начала новый этап информационной войны против Крыма

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму заявили, что Киев начал новый этап информационной войны против полуострова. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Так, стало известно, что в течение последних двух недель были созданы десятки фейковых аккаунтов в социальных сетях и Telegram-каналах. «Вбросы фиксируем сотнями. Подключены все ЛОМы (лидеры общественного мнения — прим. «Ленты.ру»)», — отметил политик.

Крючков порекомендовал жителям региона доверять только проверенным источникам: официальным страницам и СМИ. Он также призвал пользователей интернета быть критически настроенными и проверять любую информацию.

Ранее в Крыму оценили шансы Вооруженных сил Украины на прорыв к полуострову. О приближении украинской армии к границам республики не может быть и речи, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, ситуация на украинском направлении сейчас напряженная, но не критическая.

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Валентина Процкова
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