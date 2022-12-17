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23:59, 17 декабря 2022Экономика

Названа единственная расходующая больше одного процента ВВП на Украину страна

Postimees: Эстония — единственная страна в мире, которая отдает Украине свыше 1% ВВП

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония является единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине больше одного процента от своего ВВП. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные немецкой статистической компании Statista.

В частности, что страна выделяет на помощь Киеву 1,1 процент от ВВП. Уточняется, что по доле от ВВП Эстония поддержала Украину в пять раз больше, чем Словакия и в десять раз больше, чем Финляндия.

На втором месте находится Латвия, которая оказала помощь в размере 0,93 процента от своего ВВП. Тройку лидеров замыкает Польша — она пожертвовала 0,5 процента своего ВВП.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии заявило о намерении помочь Киеву, подарив ему 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов. Глава эстонского оборонного ведомства Урмаса Рейнсалу подчеркнул необходимость оказывать Киеву не только военную, но и гуманитарную помощь. По его словам, таким образом Таллин помогает украинцам лучше справляться с повседневными задачами.

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Марина Совина
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