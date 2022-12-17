Мэр Киева рассказал о возобновлении работы метро

Мэр Киева Кличко заявил о возобновлении работы метро в городе после аварийной остановки

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с временным прекращением работы метро в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что утром в субботу, 17 декабря, метрополитен возобновил движение поездов. Кроме того, Кличко уточнил, что подачу воды в украинской столице также восстановили.

Ранее депутат Киевского совета Ксения Семенова на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала, что в результате российских ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры работа киевского метро была остановлена.

Семенова также подчеркнула, что 60 процентов Киева в настоящее время остается без света, а 70 процентов — без воды.