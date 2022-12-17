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13:54, 17 декабря 2022Мир

МИД прокомментировал новые санкции против России

Захарова заявила, что экономические проблемы в ЕС обострились из-за санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Goballookpress.com

Девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом (ЕС), не привносит ничего принципиально нового в отношения России со странами-членами объединения. Так ограничения на своем официальном сайте прокомментировал российский МИД.

«Еэсовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний "пакет" будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в результате политики Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с дефицитом энергии и беспрецедентной «санкционной инфляцией». Кроме того, экономике объединения теперь грозит деиндустриализация.

Сами ограничения, введенные ЕС, в министерстве назвали нелигитимными. «Это решение не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом», — добавили в МИД.

Ранее Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц. В том числе в санкционном списке оказались 40 депутатов Госдумы, медиаперсоны и представители силовых структур.

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Полина Матюхина
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