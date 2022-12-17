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12:48, 17 декабря 2022Россия

Три мирных жителя погибли при обстреле Счастья в ЛНР

В ЛНР заявили, что при обстреле Счастья погибли три мирных жителя, пять получили ранения

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

При обстреле города Счастье в Луганской народной республике (ЛНР) погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что при обстрелах применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Кроме того, были разрушены четыре жилых дома.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по селу Лантратовка в ЛНР погибли 11 человек. Еще 17 человек получили ранения. В результате атаки была разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почты.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате двух реактивных снарядов HIMARS в районе города Первомайска ЛНР.

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Платон Щукин
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