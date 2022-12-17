Неймар заплатил футболисту сборной Бразилии за просьбу свести тату с его лицом

Daily Star: футболист Неймар заплатил Ришарлисону за просьбу свести тату с его лицом

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заплатил партнеру по команде Ришарлисону за то, чтобы он свел татуировку с его изображением. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на Globo Sport.

По информации источника, футболист отправил Ришарлисону 30 тысяч евро. Отмечается, что таким образом Неймар надеется убедить партнера по команде.

Ришарлисон сделал татуировку после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2022 года в Катаре. На ней изображен он сам, Неймар и Роналдо.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время забил Неймар, однако затем Бруно Петкович сравнял счет. В итоге встреча завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти — 4:2.

