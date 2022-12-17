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08:04, 17 декабря 2022Спорт

Норвежские лыжники высмеяли критику российского тренера

Норвежские лыжники Нортуг и Клебо высмеяли критику российского тренера Бородавко

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Норвежские лыжники Эвен Нортуг и Йоханнес Клебо высмеяли критику тренера сборной России Юрия Бородавко, что им отдают приказы, как выступать в гонках Кубка мира. Их слова приводят NRK.

«Не знаю, какой IQ у Бородавко, но он явно не умник. Звучит очень глупо. Мне ничего не приказывают», — заявили спортсмены. Они подчеркнули, что реакция, поступающая им из России, непонятна. Нортуг добавил, что ответственность за выступление на турнирах лежит на самих спортсменах.

20 сентября Бородавко оценил желание норвежца Йоханнеса Клебо соревноваться с российскими спортсменами. Он заявил, что не верит во влияние слов Клебо на позицию Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по российским атлетам.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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